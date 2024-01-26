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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

برج سمالوط المائل في انتظار قبضة القاضي والثأر للحي

برج سمالوط المائل
برج سمالوط المائل

يطالب أهالي مدينة سمالوط محافظ المنيا أسامة القاضي متابعة إزالة العقار 5 شارع 6 أكتوبر متفرع من شارع هشام وأسواق الإتحاد وأمام ورشة أبوعوف وسط مدينة سمالوط  خلال الحملة المكبرة التي ستنطلق بعد ساعات مذكرين أن العقار حاصل علي قراري ازالة وعدم صلاحية.

 

برج سمالوط المائل

 وقال المتضررون من أهل المنطقة أنهم يخافون علي أهلهم وذوبهم من هذا العقار الذي تناطح للدور الثامن  مذكرين للقاضي التطاول والإعتداء علي محلية سمالوط والحي من قبل المخالفين الذين يتخذون القانون ومهابة الدولة هزوا وطالبوا القاضي المتابعة الشخصية لهذا العقار الذي ستتحول مدينة سمالوط إلي مدينة عشوائية لامثيل لفوضاها لو ترك هذا البناء المائل المخالف متحديا للدولة والمواطنين.

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