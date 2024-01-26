نوة كرم تضرب الأسكندرية بشدة.. صقيع وأمطار ورياح شديدة

ضربت نوة الكرم طقس محافظة الأسكندرية، تسببت فى سقوط أمطار غزيرة بمناطق متفرقة في المحافظة، بعد أن بدأت خفيفة ثم متوسطة حتى وصلت إلى غزيرة، بمناطق شرق وغرب المحافظة ومناطق المنتزة أول وثانٍ ووسط المدينة، وهى المناطق الأكثر تعرضًا للأمطار خلال ساعات الفجر، كما شهد الطقس انخفاضًا فى درجات الحرارة تصل لحد الصقيع ووصولها إلى 11 درجة مئوية في الوقت الراهن.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه جرى رصد سقوط الأمطار فوق المتوسطة في أحياء وسط وشرق ومنتزه أول وثانٍ.

وأضاف «نافع»، أنه جرى نشر 182 سيارة ومعدة من أجل التعامل مع حالة طقس، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة.

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحتى انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي، استعدادًا لسقوط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وأكد "نافع" استمرار تمركز اكثر من 180 سيارة ومعدة بمختلف المناطق وعمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدًا على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

في مثل هذا التوقيت من كل عام، تتعرض محافظة الإسكندرية لحدوث نوة الكرم التي تضرب مناطق مختلفة في المحافظة، وتتسبب في سقوط أمطار غزيرة تكون على فترات متقطعة، مع انخفاض في درجات الحرارة، كما يصاحبها نشاط لحركة الرياح، بالإضافة إلى الإحساس بالصقيع، وارتفاع أمواج البحر المتوسط.