بانوراما الأزهر تجذب الرواد وتعرض معلومات موثقة عن تاريخه الوطني والفكري

شهد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لليوم الثاني على التوالي، إقبالا كبيرًا من رواد المعرض، للمشاركة في الفعاليات المتنوعة التي يقدمها للزوار، خاصة عروض بانوراما الأزهر، التي جذبت اهتمام الكثيرين، نظرًا لعرضها كما كبيرا من المعلومات القيمة والموثقة عن التاريخ الفكري والوطني الحافل للأزهر، جامعًا وجامعة، وعن علمائه الأجلاء وسيرهم منذ إنشائه، وكيف يحظى الأزهر بهذه المكانة الكبيرة في مصر والعالم الإسلامي.

تراث الأزهر للشريف منذ تأسيسه



وتعرض "بانوراما الأزهر" لزوار الجناح تراث الأزهر للشريف منذ تأسيسه وحتى الآن، بما يذخر به من عراقة وحضارة، في رحلة افتراضية شيقة تعرض تاريخه الممتد لأكثر من ألف عام.



يشمل عرض البانوراما لتاريخ الأزهر محاور عدة؛ فى مقدمتها محور توثيق تاريخ الأزهر من خلال مواقفه المشرفة، ومحور توثيق السير الذاتية لشيوخ الأزهر ومؤلفاتهم وإنجازاتهم عبر السنين، ومحور توثيق التراث المعماري للجامع الأزهر والمعاهد الدينية العريقة، بالإضافة إلى توثيق الذاكرة الصحفية لكل ما نشر عن الأزهر الشريف، ويتم نشر هذه المعلومات باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية.

ويشارك الأزهر الشريف للعام الثامن على التوالي بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

يقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

كما يقدم جناح الأزهر الشريف بـمعرِض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55 لزواره كتاب "تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق"، بقلم د. محمود عبده نور الدين، أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الازهر، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.



يشير المؤلف إلى أن تاريخ الأنبياء والرسل هو أثبت الحلقات وأظهرها في صراع الخير مع الشر في التاريخ البشري، تلك الحلقات التي أتى الخير فيها بحججه وآياته وأدلته ومعجزاته، فأعرض الشر بجحوده وكبريائه، ثم استجاش على الخير بجنوده وقرنائه، وقد كان الحوار والجدال، ثم الصراع والنزال، فحق الله الحق بكلماته، فنصر الخير وأظهره، وأزهق الباطل وأضمره، فخسف به تارة، وأغرقه أخرى، وأخذته الرجفة مرة، وفوجئ بالصيحة أخرى، وقد تخللت هذه المواجهات الدهر كله، منذ آدم عليه السلام إلى نبينا محمد عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام.