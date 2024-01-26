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مصر تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل المسئولية لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. جماعة الحوثي تشتبك مع سفن أمريكية قرب باب المندب

سفينة
سفينة

 قالت وسائل إعلام يمنية، إن هناك اشتباكًا بين جماعة الحوثي اليمنية وسفن أمريكية قرب باب المندب في خليج عدن.
 

 على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 26083 شهيدًا و64487 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

 

وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدًا و377 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 ولفتت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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