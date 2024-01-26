عاجل.. جماعة الحوثي تشتبك مع سفن أمريكية قرب باب المندب

قالت وسائل إعلام يمنية، إن هناك اشتباكًا بين جماعة الحوثي اليمنية وسفن أمريكية قرب باب المندب في خليج عدن.



على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 26083 شهيدًا و64487 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدًا و377 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.