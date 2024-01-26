ركلات ترجيح حال تعادل الزمالك والرجاء المغربي

لائحة البطوله لاتتضمن وقت إضافى

أخطرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس تحدي دبي، بعثة نادي الزمالك بلائحة البطولة، والتي تنص على الاحتكام لركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، دون اللجوء لأشواط إضافية.

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وفي نفس الوقت تنص اللائحة على السماح لكل فريق بإجراء عدد غير محدد من التبديلات، وسيتم إدارة المباريات من قبل لجنة حكام تم تعيينها من قبل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي مساء اليوم الجمعة على ستاد آل مكتوم، في نصف نهائي كأس تحدي دبي، والتي يشارك فيها أيضا كل من أهلي جدة ووهان ثري الصيني.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.