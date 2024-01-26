رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية

إثيوبيا

أفادت المواقع الأثيوبية المحلية عن مغادرة ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية، الذي ظل في منصبه لفترة طويلة، والذي يتولى أيضًا منصب الوزير منذ نوفمبر 2020.

قالت المواقع المحلية الإثيوبية، إنه سيغادر كلا المنصبين في وقت مبكر من اليوم، وفقًا لمصادر موثوق مقرب من الأمر.

كما إعفى علي ديميكي، وهو النائب الثالث لرئيس حزب الازدهار الحاكم الذي يمثل جناح الأمهرة في الحزب، من منصبه اعتبارًا من اليوم، ويحل محله تيمسين تيروناه، المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني.

جدير بالذكر بأن الأمهرة تخوض معركة شرسة منذ فترة ضد النظام الحاكم، بهدف إسقاط رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

