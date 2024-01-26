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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية

إثيوبيا
إثيوبيا

 أفادت المواقع الأثيوبية المحلية عن مغادرة ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية، الذي ظل في منصبه لفترة طويلة، والذي يتولى أيضًا منصب الوزير منذ نوفمبر 2020.

قالت المواقع المحلية الإثيوبية، إنه سيغادر كلا المنصبين في وقت مبكر من اليوم، وفقًا لمصادر موثوق مقرب من الأمر.

 كما  إعفى علي ديميكي، وهو النائب الثالث لرئيس حزب الازدهار الحاكم الذي يمثل جناح الأمهرة في الحزب، من منصبه اعتبارًا من اليوم، ويحل محله تيمسين تيروناه، المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني.

 جدير بالذكر بأن الأمهرة تخوض معركة شرسة منذ فترة ضد النظام الحاكم، بهدف إسقاط رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
 

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