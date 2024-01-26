محمد هنيدي مصري سعودي رسميًا.. أول مفاجأة تنتظره من تركي آل الشيخ

انضم النجم محمد هنيدي لقائمة مشاهير مصر الحاصلين على الجنسيتين المصرية والسعودية معًا، حيث أعلن عن حصوله على الجنسية السعودية، وتسلمه جواز السفر الخاص بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة "إكس".

محمد هنيدي يحصل على الجنسية السعودية: منحي باسبور بلاد الحرمين الشريفين أكبر تكريم في مسيرتي الفنية:

أعرب هنيدي عن سعادته البالغة لكونه واحدًا ممن تشرف بالحصول على الجنسية السعودية، حيث قال: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم اني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".

محمد هنيدي

كما حرص هنيدي على توجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين، قائلًا: "شكرًا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرًا للمملكة العربية السعودية".

محمد هنيدي عبر تويتر

محمد هنيدي بعد منحه الجنسية السعودية: بستغرب جدًا من اللي بيهاجموا تكريم السعودية لعظماء الفن:

في الوقت نفسه أعرب هنيدي عن دهشته من انتقاد البعض لتكريم نجوم الوطن العربي في السعودية، موجهًا جزيل الشكر أيضًا للمستشار تركي آل الشيخ، حيث قال: "وبالمناسبة بستغرب جدًا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

محمد هنيدي ونركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعلن استعداده لدعم إنتاج فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية 2”.. له ذكريات في كل بيت في الوطن العربي:

من جانبه، انتهز تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، فرصة حصول محمد هنيدي على الجنسية السعودية ليفاجأه بطلب فني خاص، وهو تقديم الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وجاء ذلك خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

وكتب آل الشيخ: "يا ليت الفنان الكبير محمد هنيدي يعمل صعيدي في الجامعة الأمريكية، الجزء التان،ي ويجدد ذكرياتنا، هو وكل النجوم الكبار منى والسقا، الفيلم ده له ذكريات في كل بيت في الوطن العربي.. ولو هو جاهز إحنا جاهزين ندعم ده".

تركي آل الشيخ عبر فيسبوك

محمد هنيدي يستجيب لأمنية تركي آل الشيخ بعمل جزء ثانٍ من صعيدي في الجامعة الأمريكية: توكلنا على الله يا أبوناصر:

سرعان ما علق هنيدي على تدوينة آل الشيخ بالموافقة على طلبه، حيث قال: "وأنا جاهز، وتوكلنا على الله يا أبو ناصر".

تركي الشيخ بعد منح هنيدي الجنسية السعودية: أهلًا بيك في مملكة الخير والعطاء:

كما حرص آل الشيخ على الترحيب بالنجم محمد هنيدي بعد حصوله على الجنسية السعودية، موجهًا له رسالة خاصة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، حيث قال: "أهلًا بيك بين أهلك وإخوانك في مملكة الخير والعطاء، ونبغي صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني".

تركي آل الشيخ عبر تويتر

مدحت العدل عن مبادرة تركي الشيخ بتقديم صعيدي في الجامعة الأمريكية 2: هيطلع حاجة تشرف:

على الجانب الآخر، رحب المؤلف د. مدحت العدل بمبادرة تركي آل الشيخ بتقديم الجزء الثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، فهو من أنجح الأفلام السينمائية التي شهدها تاريخه ومسيرته الفنية، مؤكدًا أن دعم الجزء الثاني ماديًا سيضيف إليه ويعطيه بريقًا خاصًا ومميزًا.

فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

جمال العدل: أتمنى تركي آل الشيخ يدعم لي فيلم أو فيلمين أو ثلاثة.. طول عمر الفن ليس له وطن:

يُذكر أن المنتج جمال العدل كان أعرب في وقت سابق عن رغبته في دعم المستشار تركي آل الشيخ لأفلامه ماديًا، وذلك ردًا على انتقاد البعض لمشاركته في إنتاج الأفلام السينمائية المصرية، حيث قال: “لو أنا كنت منتج فيلم ”ولاد رزق" كنت أرحب جدًا بمشاركة المستشار تركي الشيخ، فهو شخص متميز ومتفرد ما شاء الله عليه، وسريع الإيقاع بطريقة غير طبيعية، وله أيادٍ خضراء على ناس كثيرة جدًا".

وأضاف العدل: "ما يجري في السعودية حاجة لا تصدق وبقفزات مهولة، ثم إنه في الأول والآخر الراجل عايز يدعم فيلم، بالعكس أتمنى يدعم لي فيلم أو فيلمين أو ثلاثة أفلام أو لغيري، وهو فاتح أبوابه كلها للفنانين المصريين، طول عمر الفن ليس له وطن، وكلنا نكمل بعض ونتنافس لصالح الوطن العربي كله".

محمد هنيدي وتركي آل الشيخ

فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية:

تدور قصة فيلم صعيد في الجامعة الأميركية حول "خلف الدهشوري خلف" الذي يجسده النجم محمد هنيدي، وهو طالب صعيدي يحصل على ترتيب أول في الثانوية العامة، ومنحة تفوق تمكنه من الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وبالفعل يسافر ويقيم هناك مع اثنين من زملائه، وفي الجامعة يتعرف على زملاء عديدين، ويقع في حب زميلته "عبلة" التي تلعب ورها الفنانة غادة عادل، التي كان يشاغلها أستاذها بالجامعة، وفي نفس الوقت تنجذب نحوه "سيادة" الطالبة المتفوق والصديقة المقربة له وتجسدها النجمة منى زكي، ولكنه لا يبادلها نفس الشعور.

فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

فيلم صعيد في الجامعة الأميركية يضم نخبة مميزة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم محمد هنيدي، ومنى زكي، وأحمد السقا، وطارق لطفي، وهاني رمزي، وغادة عادل، وأمير فتحي، وهو من تأليف د. مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد.

فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

آخر أعمال محمد هنيدي:

كانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي، فيلم "مرعي البريمو"، وشاركه البطولة نخبة مميزة من النجوم أبرزهم غادة عادل، ونانسي صلاح، ولطفي لبيب، ومصطفى أبو سريع، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور قصة مرعي البريمو حول تاجر بطيخ يجسد دوره محمد هنيدي، وهو متزوج من غادة عادل، التي تعمل معه في تجارة البطيخ، ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية طوال أحداث الفيلم.