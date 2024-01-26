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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ستيرلينج يقود تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أستون فيلا بكأس الاتحاد الإنجليزي

رحيم ستيرلينج
رحيم ستيرلينج

يستقبل استاد استامفورد بريدج مساء اليوم الجمعة مواجهة نارية بين تشيلسي وأستون فيلا والمقرر لها ضمن  منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى .

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تشكيل تشيلسي المتوقع..

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتينى ‏ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للبلوز المباراة بتشكيل مكون من 

في مركز حراسة المرمى : دوردي بيتروفيتش .

في خط الدفاع : مالو جوستو – اكسيل ديساسي – تياجو سيلفا – ليفي كولويل .

في خط الوسط : انزو فيرنانديز – كونور غالاهير – كول بالمر .

في خط الهجوم : نوني مادويكي – ارماندو برويا – رحيم ستيرلينج.

والجدير بالذكر أن تشيلسى تأهل لهذا الدور بعد الفوز على بريستون برباعية نظيفة، فيما صعد أستون فيلا للدور نفسه بعد الفوز على ميدلزبره بهدف نظيف.

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