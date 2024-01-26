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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة .. تشيلسي يستضيف أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي وأستون فيلا
تشيلسي وأستون فيلا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره أستون فيلا مساء اليوم الجمعة على استاد استامفورد بريدج في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى .

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تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ميدلزبره اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل تشيلسى لهذا الدور بعد الفوز على بريستون برباعية نظيفة، فيما صعد أستون فيلا للدور نفسه بعد الفوز على ميدلزبره بهدف نظيف.

ويرغب الأرجنتينى ‏ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للبلوز في تخطي عقبة أستون فيلا وتحقيق نتائج إيجابية بكأس الاتحاد الإنجليزي من أجل تحقيق اللقب ومحاولة استعادة الفريق للمستويات القوية .

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا والقناة الناقلة

يلتقي تشيلسي بنظيره أستون فيلا في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة  “  beIN Sports HD 2 ” الناقل لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

في سياق متصل يتواجد تشيلسى في المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 31 نقطة من 21 مباراة خاضها حتى الآن، فيما يأتي أستون فيلا بالمركز الرابع برصيد 43 نقطة بفارق 5 نقاط عن نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي .

 

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