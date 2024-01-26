مانشستر سيتي وتوتنهام..تشكيل الفريق السماوي المتوقع في كأس إنجلترا

يواجه مانشستر سيتي، توتنهام مساء اليوم الجمعة في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على استاد توتنهام هوتسبر.



يهدف مانشستر سيتي للانتصار من أجل العبور إلى الدور المقبل، كأس إنجلترا، بعد انتصاره على هدرسفيلد تاون في الدور الثالث بخماسية نظيفة.



يفقد توتنهام سون هيونج مين للمشاركة مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية في كأس آسيا والتي تستضيفها قطر، فيما يعاني إندرسون من إصابة تعرض لها في المباراة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد.



يدخل مانشستر سيتي المباراة وقد يستعيد نجمه النرويجي إرلينج هالاند مهاجم السيتي، وحقق الفريق السماوي الانتصار في 6 مباريات متتالية، ونجح في حصد كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه.



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة توتنهام:

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

في الدفاع: جوسكو جفارديول، روبن دياز، كايل والكر

في الوسط: رودري، ريكو لويس، كيفين دي بروين، فيل فودين

في الهجوم: أوسكار بوب، جوليان ألفاريز، جيرمي دوكو

توقيت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام:

تبدأ مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.

