تدريب نحو 300 معلم مساعد مرشح للتعاقد بالمرحلة الابتدائية  بالإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أسماء نحو 300 من المعلمين المرشحين لشعل وظيفة معلم مساعد بنظام التعاقد بالمرحلة الابتدائية.

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه تقرر بدء تدريب المرشحين الأحد المقبل، الموافق 28 يناير، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام لتأهيل المرشحين للعمل مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأكد أنه تم إخطار المرشحين بأماكن التدريب، تحت إشراف الدكتورة إيناس أحمد عبدالفتاح، مديرة إدارة التدريب بالمديرية.



يأتي ذلك ضمن مسابقة “۳۰ ألف معلم” لسد العجز في أعداد المعلمين، واختيار أفضل العناصر من المعلمين الأكفاء.

وتابع، أنه تم إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد للتأهيل التربوى واللياقة البدنية والذهنية، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بتطوير العملية التعليمية، إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوى، حيث تم إضافة بعض المحاور المهمة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيدًا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة.