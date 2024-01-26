حبس تاجر الهيروين في القطامية 4 أيام

قررت جهات التحقيق بالقاهرة تجديد حبس المتهم بالاتجار في مخدر الهيروين بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.



وجاء في التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر " الهيروين" وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

اعترافات المتهمين

وبواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته.

حبس تجار المخدرات

وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة في أسيوط بحبس 8 متهمين لمدة 4 أيام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة. جاء ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية في المدينة من ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة المتهمين.

ووفقًا لما صرح به رجال المباحث، فإن الكمية التي تم ضبطها تتضمن 1130 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة. ويذكر أنه من بين المتهمين، يوجد 7 أشخاص يحملون سوابق جنائية.

وقد تم تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة. كما طلبت رجال المباحث من الجهات المعنية بسرعة البدء في التحريات لكشف حقيقة الجريمة وإحالة المتهمين إلى العدالة.

من جانبها، تعكف الأجهزة الأمنية في أسيوط على استكمال التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهامات المناسبة للمتهمين وإثبات نشاطهم الإجرامي. وتؤكد السلطات الأمنية على التزامها بمحاربة جرائم الاتجار في المخدرات وتطهير المدينة من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

من المتوقع أن يتم استكمال التحقيقات وتحويل المتهمين إلى المحاكمة خلال الأيام القادمة، وسوف يتم تحديد التهم المنسوبة إليهم وفقًا لنتائج التحقيقات الجارية.