سقوط أمطار متوسطة على الدقهلية و امتلاء السماء بالغيوم.

شهدت مدن ومراكز محافظة الدقهلية اليوم الجمعة سقوط أمطار متوسطة منذ فجر اليوم على جميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة مع إنخفاض كبيرفى درجات الحرارة زادت شدتها فى مدينة جمصة وحدوث تقلبات فى الطقس وإستمر امتلاء السماء بالغيوم.

ويسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.