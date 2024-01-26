اليوم.. قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تقام اليوم الجمعة قرعة دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما أكتمل المربع الذهبي للبطولة بصعود أربع فرق.



تأهلت فرق أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وريال سوسيداد وريال مايوركا إلى دور نصف نهائي كأس إسبانيا.



وتقام مباريات دور نصف نهائي كأس إسبانيا بنظام الذهاب والإياب، وستكون المباراة الأولى على ملعب الفريق الذي يأتي أسمه أولا في السحب خلال مرام القرعة.



وستكون مواعيد مباريات دور نصف النهائي، في 7 فبراير للذهاب و28 فبراير للإياب.



تبدأ مراسم قرعة دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت الإمارات، وستكون القرعة في قاعة اجتماعات لويس أراجونيس، في المدينة الرياضية في لاس روزاس، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

