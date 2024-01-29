أهالى الدقهلية تحت سيطرة البلطجية وأرباب السوابق

أصدرت الحكومة قانون جديد للمرورعام 2008 يقضي بعدم الترخيص أو تجديد الترخيص لسيارات النقل بالأجرة، والتي تشمل التاكسي والميكروباص التي يزيد عمرها عن 20 عاما.في محاولة لحماية البيئة من تلوث الهواء الناجم عن أسطول السيارات القديمة، ومع هذا، أدى عدم وجود آلية واضحة لتكهين السيارات والتخلص منها إلى التراخى في تنفيذ القانون وبالتالى معاناة المواطنين من سيارات السيرفيس والربع نقل المتهالكة وغيرالآدمية التي تعددت كوارثها، وتسببت في حوادث خلفت مئات الضحايا والمصابين.

ويعانى المواطنون بالدقهلية وخاصة ساكنى المناطق النائية والعشوائية والقرى . معاناة مضاعفة من المواقف العشوائية وسطوة بلطجية الميكروباص بعيدا عن سيطرة إدارة المرور، وأصبحوا تحت رحمة البلطجية وأرباب السوابق، وأصبحت السيارات المتهالكة كالنعوش الطائرة التى يقودها صبية، غيرحاصلين على رخص قبادة .

وقال محمد السيد موظف إن مراكز السنبلاوين وتمى الأمديد وأجا تعد الأخطر في وسائل المواصلات ونقل المواطنين، مشيرا إلى أن عدد كبير من هذه السيارات عبارة عن هياكل من الصفيح وتفتقد لعناصر الأمان، مضيفا أن هذه السيارات تمت صناعتها في ورش "بير السلم" ولا تصلح للعمل.

وأكد محمود هيكل مدرس أن الأهالي يعانون الأمرين في الذهاب إلى أعمالهم بسبب عدم توافر الأتوبيسات، مشيرا إلى أن سيارات الأجرة والسرفيس بالطرق لا تحمل أي معالم تدل على أنها سيارة آدمية، والخطير في ذلك أن هذه السيارات تتعطل بصفة مستمرة، ما يؤثر على أعمالنا.

فيما قال هيثم عزت ، طالب ؛المضطر يركب الصعب؛، لا بديل عن استقلال هذه النعوش الطائرة.وأضاف أن السيارات لا تحمل أي لوحات معدنية ولا تحمل أرقاما ولا رخصة ولا فوانيس للإضاءة ليلا أو لإعطاء إنذار أو إشارة بالوقوف ، مشيرا إلى أن الأخطر أن تلك السيارات يقودها صبية تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و15 عاما لا يحملون بطاقات شخصية أو رخص قيادة .

وأشار محمود عبده موظف إلى أن هذه السيارات متواجده منذ سنوات عديدة،ويقوم السائقيبن بتحميلها بعدد 15 راكب بالداخل إلى جانب من يقفوا على الباب والذين يجلسون على السيارة من الاعلى،مما يتسبب ذلك فى كثير من المشاكل للركاب ولم نرى أحد من المسؤولين قام بالتدخل لإيجاد حلول لهذه الكارثة خوفا على حياتنا.