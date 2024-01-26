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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يطالب سكان خانيونس ومناطق أخرى بالانتقال لمكان آمن

أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي

 طالب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، سكان منطقة خانيونس في أحياء النصر، والأمل، ومركز المدينة والمخيم (المعسكر) في بلوكات 107-112، بالانتقال فورًا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي عن طريق شارع البحر.

 قال أفيخاي، في بيان له: إلى سكان منطقة خانيونس في أحياء النصر، الأمل، مركز المدينة والمخيم (المعسكر) في بلوكات 107-112، من أجل سلامتكم عليكم الانتقال فورًا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي عن طريق شارع البحر.

 قال إن قوات الفرقة 98 تواصل القتال المكثف في عمق خان يونس وطائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو نفذت طلعة هجومية واسعة استهدفت عشرات الأهداف شملت الشقق العملياتية، ومستودعات الوسائل  القتالية، ومواقع الاستطلاع ونقاط تجمع المخربين في منطقة خان يونس.

كما رصدت قوات المظليين خمسة يدخلون مبنى عسكريًا تابعًا لحماس، فوجه المقاتلون طائرة هاجمت وقضت على الخمسة، ومقاتلو وحدة "ماغلان" رصدوا خلية من أربعة مخربين كانت أطلقت الصواريخ المضادة للدروع على القوات قبل ذلك ببضع ساعات، فوجه المقاتلون طائرة مقاتلة وطائرات هاجمت الخلية وقضت عليها. 

 

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