إعلان نتيجة كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيليه الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض لتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن ظهور نتائج كلية الصيدلة الجامعة الأهلية، ببرنامجي فارم دي، وفارم دي صيدلة إكلينيكية، وذلك في نفس يوم انتهاء آخر امتحان.

من جانبه- اعتمد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية نتائج كلية الصيدلة، التي جاءت كالتالي.. برنامج فارم دي

المستوى الأول 84.8%

المستوى الثاني 91.5%

أما عن نتائج برنامج الفارم دي (صيدلة إكلينيكية) جاءت كالتالي

المستوى الأول 91%

المستوى الثاني 93.4.

وأشاد بدقة وسرعة الانتهاء من طباعة واعتماد النتائج

تأتي النتائج تحت إشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، والدكتور شديد جاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد مدير برامج كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ومن جهتها- أكدت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات ببرنامج فارم دي بلغ 123 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب الممتحنين ببرنامج الفارم دي صيدلة إكلينيكية 250 طالبًا وطالبة.

حضر اعتماد النتيجة كل من الأستاذ إبراهيم أبو زيد مدير شئون الطلاب المركزية، وقام بمراجعة النتائج كل من الأستاذة وفاء إبراهيم والأستاذة مروه محمود بشئون الطلاب المركزية والأستاذة دعاء أحمد والأستاذ أشرف عبيد والأستاذة شيماء أحمد بشئون طلاب كلية الصيدلة.



كما أشرف على أعمال الكنترولات ببرنامج فارم دي كل من الدكتورة مروة على المتولي، والدكتورة أسماء رمضان، والدكتورة آلاء سمير، والدكتورة ياسمين محمد عبد العزيز، والدكتورة منار السماك، والدكتورة رنزة أحمد.

أما ببرنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية فقد أشرف على أعمال الكنترولات كل من الدكتورة إيمان طه، والدكتورة ريم محمد حازم، والدكتورة مروة سعيد جلاء، والدكتورة سميرة زكير، والدكتورة صفاء كشك، والدكتورة أسماء سعيد.

و أكد الدكتور تامر حسنين حامد، منسق برنامج ابن الهيثم بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أنه تم إعلان النتيجة على البرنامج.