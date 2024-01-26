طقس بارد ورياح شديدة بالبحيرة صباح اليوم الجمعة

تشهد قرى ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الجمعة، طقسًا شتويًا باردًا، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع سقوط أمطار خفيفة على فترات طويلة، ووجود رياح شديدة، مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤثر على معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات بمختلف الطرق بالمحافظة.

وشهد ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، تواجد أعداد قليلة من الصيادين، منذ الصباح الباكر قبيل بدء رحلات الصيد.

وفي قرى المحافظة تواجد المزارعين في الحقول، للقيام بحصاد المحاصيل الزراعية مثل الخضراوات والفاكهة، لنقلها إلى أسواق الجملة بمدن المحافظة، بعد توقف يومين بسبب موجة الأمطار الغزيرة.

من جانبها تواصل الأجهزة المحلية بالقرى والمدن، الدفع بالمعدات والأجهزة وسيارات الكسح، لسحب المياه المتراكمة في الشوارع والميادين، الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البحيرة على مدار اليومين الماضيين.