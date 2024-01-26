شباب برلمان الشرقية يشاركون احتفالات عيد الشرطة

شارك شباب برلمان أبو كبير وطلائع ديرب نجم، في تقديم التهاني للقيادات الشرطية، تعبيرًا عن شكر وتقدير الشعب المصري لرجال الشرطة المصرية، وعرفانًا بجهودهم في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالي.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة، ذلك اليوم الجليل، الذى وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة، ليدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم فى الإسماعيلية، عام 1952، ويقدموا حياتهم ثمنًا غاليًا من أجل كبرياء مصر الوطنى؛ إدراكًا منهم بأن حماية أمن البلاد والمواطنين، غاية عليا لا تسمو فوقها غاية.

وبهذه المناسبة، وجه الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بالشكر والتقدير والعرفان لقيادات الشرطة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا عيد الشرطة هو يوم جليل، وقف فيه أبطالنا ليدفعوا عن كرامة وعزة بلادهم، موجهًا رسالة لشباب وطلائع المحافظة مفاداها بأن مصر ستبقى قوية على مر الزمان، وأن استقرار الدول والحفاظ على أمنها يتحمله كل أبناء الشعب، وأن الدولة بكل أجهزتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، وأن استقرار الدول والحفاظ على أمنها يتحمله كل أبناء الشعب.