الذهب يتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية بسبب قوة الدولار

سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 يناير2024، ليتجه للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وسط قوة الاقتصاد الأميركي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من الجمعة.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر مرونة وهو ما يحد من قوة الذهب.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة على مدار الأسبوع ليحوم قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وينصب التركيز حاليا على مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر أن تصدر قراءته عند الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

التغير في الأسعار

لم يطرأ على الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 2021.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 0415 بتوقيت غرينتش. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فارتفعت 0.2 بالمئة إلى 2021.20 دولار. وخسر كل منهما 0.4 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.87 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 891.90 دولار وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 935.89 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 4400 جنيه.

عيار 21 يسجل 3855 جنيها.

عيار 18 يسجل 3300 جنيه.

عيار 14 يسجل 2567 جنيها.

الجنيه الذهب 30800 جنيه.

تشهد أسعار الذهب اليوم تداولات محدودة بعد الانخفاض الذي سجله أمس بسبب البيانات الأمريكية الأفضل من التوقعات، والتي زادت من التوقعات بمرونة الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي يقلل من فرص خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من هذا العام، بينما تنتظر الأسواق اليوم المزيد من البيانات الأمريكية الهامة.

سجل الذهب الفوري اليوم الخميس ارتفاع محدود بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 2018 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2012 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض سعر الذهب يوم أمس بنسبة 0.7% ليخسر 15 دولار، وفق تحليل جولد بيليون لحركة سوق الذهب.

سجل الذهب أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوع يوم الأربعاء بعد أن أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ عام 2024 بشكل قوي، حيث أظهرت بيانات الأمس عودة القطاع الصناعي الأمريكي إلى النمو خلال شهر يناير للمرة الأولى منذ ابريل 2023، هذا بالإضافة إلى توسع النمو في قطاع الخدمات.