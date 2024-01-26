أسعار الدولار بالبنوك اليوم الجمعة 26-1-2024

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-1-2024، بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.82 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.82 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.06 بالمئة إلى 103.35، وهو ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في 6 أسابيع عند 103.82 الذي لامسه الثلاثاء.

ويعزز المتعاملون مراكزهم قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.

ووفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، من المرجح أن تظهر القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الرابع نموًا سنويًا بنسبة اثنين بالمئة، لكن التقديرات تراوحت بين 0.8 بالمئة و2.8 بالمئة.

وحتى إذا حقق الاقتصاد الأمريكي نموًا عند الحد الأعلى من النطاق، سيكون هذا تباطؤًا ملحوظًا من مستوى 4.9 بالمئة المسجل بنهاية الربع الثالث في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وارتفع مؤشر الدولار نحو اثنين بالمئة هذا الشهر، إذ قلص المتعاملون رهاناتهم بشكل كبير بشأن إجراء المركزي الأميركي تخفيضات مبكرة وشديدة في أسعار الفائدة بعد معارضة مسؤولي البنوك المركزية وعدد كبير من البيانات التي أكدت متانة الاقتصاد الأمريكي.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 43 بالمئة للخفض في مارس، بالمقارنة مع توقعات سابقة بنسبة 88 بالمئة للخفض قبل شهر. ويتوقع المتعاملون أيضا خفضا بمقدار 134 نقطة أساس هذا العام مقارنة بتوقعات لخفض قرابة 160 نقطة أساس في نهاية 2023.