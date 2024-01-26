"ديميه السباع" الاثرية بالفيوم..محطة استراحة القوافل

محافظة الفيوم من المحافظات التى ازدهرت فى العصور الفرعونية خاصة الدولة الوسطى و العصر اليونانى وبقي فى المحافظة العديدمن الاثار التى خلفتها لنا الحضارة المصرية القديمة ,فهى تضم اكثر من 30 موقع اثرى من عصور ماقبل التاريخ والعصور الفرعونية والعصرين اليوناى والرومانى بالاضافة الى حوالى 12 اثرا من العصرين القبطى والاسلامى.

ومنطقة "ديميه السباع " واحدة من المناطق الاثرية بالفيوم والتى تقع على بعد 3 كيلومترات من شاطئ بحيرة قارون الشمالى وعلى مسافة 30 كيلو متر الى الغرب من منطقة كوم اوشيم فى مدخل محافظة الفيوم و تضم أطلال مدينة بطلمية كانت تحمل اسم «سكنوبايوس» فى العصر اليونانى الرومانى و كانت مدينة يبدأ منها سير القوافل المتجهة إلى الجنوب وواحات الصحراء والاسكندرية .

أحمد عبد العال مدير عام آثار الفيوم الاسبق يقول أن «ديمية السباع» تقع على بعد 3 كيلومترات شمال شاطئ بحيرة قارون الشمالى بمحافظة الفيوم وكانت تحمل اسم «سكنوبايوس» وتعود إلى العصر اليونانى الرومانى و كان يبدأ منها سير القوافل المتجهة إلى الجنوب وواحات الصحراء والاسكندرية وهى محاطة بالجدران الشاهقة الارتفاع من الطوب اللبن والتى لا يزال اطلالها موجودة حتى الان , كما يوجد بها آثار معبد صغير من الحجر، وتعتبر من أقدم مدن الصيادين التى كانت تعيش على الصيد فى بحيرة قارون،ويوجد بها طريق طوله 400 متر كان يؤدى إلى شاطئ البحيرة،و كان معبدا بالأحجار ومن على جانبيه الأسود،وكان ذلك سبب تسميتها بديمية السباع لان كلمة ديميه تعنى مدينة او ارض والسبع اسم من اسماء الاسد ،وتم الكشف عن بعض هذه الاسود ،إضافة إلى أنفاق أسفل الطريق و مازالت تعمل بالمنطقة حاليا بعثة إيطالية برئاسة الدكتورة باولا دافولى واكتشفت معبدا آخر أقدم من المعبد الذى كان ظاهرًا،كما سبق لعدة بعثات إنجليزية وأمريكية العمل فى المدينة.

الفيوم مدينة التمساح

ويضيف "عبد العال" أن بحيرة قارون كانت فى العصر اليونانى- الرومانى مياهها عذبة، وتمتلئ بأسماك المياة العذبة والتماسيح، ومن ثم أصبح التمساح هو المعبود الرئيسى لإقليم الفيوم "سوبك" وسميت بمدينة التمساح "كروكوديل بوليس" ومن المحتمل وجود سد قديم لحجز كميات من المياة فى وقت الفيضان لاستخدامها مرة أخرى فى أوقات الجفاف فى مدينة السباع،

ويؤكد ان مدينة ديميه السباع كانت فى الاساس عبارة عن محطة أو استراحة لقوافل المسافرين إلى الإسكندرية والتى أسسها الإسكندر الأكبر لتكون عاصمة مصر فى العصر اليونانى وكانت الفيوم من المدن الهامة فى هذا العصر.

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