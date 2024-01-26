أبرزها الكركم والمكسرات.. أطعمة تؤثر على متوسط العمر

كشف العلماء عن الأطعمة التي تؤثر فعليًا على متوسط العمر المتوقع للأشخاص، بسبب حقيقة أن استهلاكها يحسن الصحة.

ما المنتجات الغذائية التي اختارها الخبراء باعتبارها الأكثر فعالية من حيث إطالة العمر، تم إخبارها من قبل Current News على وجه الخصوص، يوصي الخبراء بإدراج الفول في نظامك الغذائي، وبشكل عام، حاول تناول البقوليات في كثير من الأحيان.



حصل موظفو المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان على أدلة تشير إلى أن الاستهلاك المنتظم للفاصوليا يمكن أن يحمي من التعب وآلام الروماتيزم والاضطرابات المعوية والتهاب الجلد وأمراض الشُعب الهوائية والسمنة والسكري، ويساعد أيضًا في علاج أمراض الكُلى.

ويعتبر العلماء المنتجات والأطباق المصنوعة من الحبوب الكاملة من المنتجات الأخرى التي تساعد على إطالة العمر، وأشار الخبراء إلى أن الخبز والحبوب يقللان من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسكري والسكتة الدماغية.

الكركم مفيد للغاية أيضًا - فهو يساعد على التعافي بعد الجراحة ويحسن جودة علاج التهاب المفاصل، قال الأطباء إن ربع ملعقة صغيرة من الكركم يوميًا تنشط وظائف المخ، وهي أهم شرط لحماية الجسم من الشيخوخة المبكرة.

منتج آخر يطيل عمر الإنسان بلا شك هو المكسرات، وميزتها الرئيسية هي مضادات الأكسدة وأوميغا 3 بكميات كبيرة، مما يمنع ظهور الأورام السرطانية.

بالإضافة إلى ذلك، يوصي الخبراء باستهلاك بذور الكتان والفطر وقال الباحثون: "تحتوي بذور الكتان على مركبات فينولية، ويحتوي الفطر على حمض أميني يبطئ موت الخلايا".

ويقولون إن تناول الخضراوات يمنع بشكل فعال خطر الإصابة بالنوبات القلبية ومن قائمة الأطعمة التي تعزز طول العمر أيضًا التوت، الذي يزود جسم الإنسان بمضادات الأكسدة التي تقاوم عملية الأكسدة التي تدمر الخلايا السليمة.

ومن بين المشروبات اختار العلماء الشاي الأبيض والأخضر وإن استخدامها، وفقًا للبيانات المتاحة، لا يؤدي إلى تطبيع ضغط الدم فحسب، بل يمنع أيضًا السرطان.