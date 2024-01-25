رابط نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة القاهرة

أتاحت جامعة القاهرة رابط رسمي لإعلان نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024.

وبدأت جامعة القاهرة في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بعدد من الكليات ومنها كلية التربية للطفولة المبكرة، على تعلن تباعًا في مختلف الكليات.

وأعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة القاهرة ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للفرق الدراسية الأربعة.

ويأتي إعلان نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة القاهرة بعد مرور 24 ساعة على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وانتهت كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة القاهرة من عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان.

للتعرف على نتيجة الفصل الدراسي الأول في كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة القاهرة لجميع الفرق الدراسية (اضغط هنا).

ويتطلب لمعرفة نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة القاهرة كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب واختيار الدفعة التي ينتمي إليها.

توجيهات رئيس جامعة القاهرة

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على سرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات وظهورها تباعا ومرعاة المنحنى الاعتدالي وقواعد الإنصاف في عمليات التصحيح.

وأدى امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة القاهرة نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وأدى الطلاب امتحانات جامعة القاهرة وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024، مع تحقيق الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة عن رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وتتضمنت امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة القاهرة توفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

