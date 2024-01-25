انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 في جميع كليات الجامعة.

وأدى امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة القاهرة نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وأجريت امتحانات جامعة القاهرة وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة عن رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

سرعة إعلان نتائج امتحانات جامعة القاهرة

وكشف رئيس جامعة القاهرة أنه بعد مرور 24 ساعة على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدأ عدد من الكليات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن عدد من الكليات منها كلية التربية للطفولة المبكرة أعلنت ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للفرق الدراسية الأربعة.

وكان رئيس جامعة القاهرة وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات وظهورها تباعا ومرعاة المنحنى الاعتدالي وقواعد الإنصاف في عمليات التصحيح.