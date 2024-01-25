سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 25-1-2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. زادت معدلات البحث عليه خلال الساعات الأخيرة حيث بات محل اهتمام الملايين اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024م، مما جعله يتصدر مؤشرات جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية.

فيما شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري، استقرارًا خلال الأسبوع الجاري، في ظل زيادة الطلب عليه لاقتراب موسم العمرة المرتبط بشهر رمضان الفضيل.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك العاملة في مصر

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك العاملة في مصر

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “CIB”

8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 8.25 جنيه للبيع، و 8.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد 8.25 جنيه للبيع، و7.95 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني 8.26 جنيه للبيع، و8.17 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي 8.25 جنيه للبيع، و8.13 جنيه للشراء.