ضبط طالب صور ورقة امتحان الدراسات بإعدادية الشرقية

رصدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس؛ محاولة من قبل أحد الطلاب داخل اللجنة الامتحانية؛ بتصوير ورقة أسئلة امتحان الدراسات الإجتماعية بعد مرور ربع ساعة من بدء الإمتحان، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للتحقيق.

وأدى 142 ألفا و680 طالب وطالبة،اليوم الخميس، آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، في مادة الدراسات الإجتماعية، داخل 795 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات التأمينية والوقائية حرصًا على سلامة الطلاب، والهيئة التعليمية داخل اللجان.

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه فور تلقي بلاغًا بقيام طالب بلجنة 128 في مدرسة الإعدادية بنين التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، بتصوير ورقة امتحان الدراسات عبر التليفون المحمول، تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان في المواعيد المحددة، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان، فضلا عن تأكد رئيس اللجنة من سلامة مظاريف الأسئلة وفتحها في المواعيد المحددة.