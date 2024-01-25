استئناف العرض المسرحي "طيب وأمير" بمسرح ميامي

تعود مسرحية "طيب وأمير"، من جديد اعتبارا من غدٍ الجمعة، على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب، وذلك في السابعة ونصف مساء.

تفاصيل مسرحية طيب وأمير

المسرحية من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان ياسر الطوبجى، وهى عن تراث الريحانى وبديع خيرى، كتابة أحمد الملوانى، إخراج محمد جبر.

"طيب وأمير" البطولة للفنانين "هشام إسماعيل، عمرو رمزى، تامر فرج، شيماء عبدالقادر، أحمد السلكاوى، شريف حسنى، نهى لطفى، محمود فتحى، وفاء عبد الله، رشا فؤاد، جلال الهجرسي، فهد سعيد، مجدى عبد الحليم، رانيا النجار، محمد يوركا، أحمد النمرسى، محمود الهنيدى"، ديكور د.حمدى عطية، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشعار طارق على، ملابس أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنى، إضاءة أبو بكر الشريف.