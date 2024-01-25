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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة البيئة تحتفل باليوم الوطني السبت المقبل

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

تحتفل وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني لعام ٢٠٢٤، تحت شعار "مصر في مسارها نحو الأخضر، يوم السبت المقبل الموافق 27 يناير بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء.

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 وتستعرض فؤاد، خلال الاحتفالية مسار الوزارة في تحقيق الإستدامة البيئية بالتعاون مع  شركاء النجاح في كل من القطاعات الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية.

وتتضمن الإحتفالية تقديم نماذج  للبرامج والمشروعات المؤثرة في التحول للأخضر كالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة و حملة ( حكاوي من ناسها)،  بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية عن التحكم فى التلوث الصناعى، والاحتفال باليوبيل الفضي لمشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.

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