عاجل
المقاومة العراقية واللبنانية تقصف 3 قواعد محتلة بالصواريخ
الخميس 25 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أماكن أتوبيسات معرض الكتاب 2024

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أماكن أتوبيسات معرض الكتاب 2024.. مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ55، والذي يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

txt

كتاب جديد للباحث محمد رأفت عباس في معرض الكتاب

txt

الأعمال الكاملة للشاعر نادر ناشد في معرض الكتاب 2024

 

أماكن أتوبيسات معرض الكتاب 2024

الخط الأول

عبدالمنعم رياض، ورمسيس، والعباسية، وجامعة الأزهر، ومحور المشير.

الخط الثاني 

في دوران شبرا، وش. شبرا، أحمد حلمي، وش. رمسيس، وعباسية، ونادي السكة، وجامعة الأزهر، ومحور المشير، ومعرض الكتاب.

الخط الثالث

 في النزهة الجديدة، وميدان الحجاز، والسبع عمارات، ومكرم عبيد، ومصطفى النحاس، والمنهل، والوفاء والأمل.

الخط الرابع

في الأميرية، وميدان المطرية، والحلمية، وكلية البنات عين شمس، وميدان الشهيد هشام بركات، والحي السابع، وحي السفارات.

الخط الخامس

 في ميدان الجيزة، وجامعة القاهرة، والقصر العيني، السيدة عائشة، والأتوستراد، وجامعة الأزهر.

الخط السادس

 في صقر قريش، وكارفور المعادي، ونادي وادي دجلة، والطريق الدائري، ومحور المشير، ومعرض الكتاب.

الخط السابع 

في المظلات، وسراي القبة، وروكسي، والسبع عمارات، والحي الثامن، والوفاء والأمل، ومحور المشير.

مواد متعلقة

اليوم .. حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

معرض الكتاب 2024.. خطوات حجز التذاكر أونلاين

عروض فنون شعبية يومية لرواد معرض القاهرة الكتاب ضمن فعاليات قصور الثقافة

بأشهر وأروع القصائد.. الشاعر نادر ناشد جرجس يتألق فى معرض الكتاب 2024
الجريدة الورقية