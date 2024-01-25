أماكن أتوبيسات معرض الكتاب 2024.. مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ55، والذي يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

أماكن أتوبيسات معرض الكتاب 2024

الخط الأول

عبدالمنعم رياض، ورمسيس، والعباسية، وجامعة الأزهر، ومحور المشير.

الخط الثاني

في دوران شبرا، وش. شبرا، أحمد حلمي، وش. رمسيس، وعباسية، ونادي السكة، وجامعة الأزهر، ومحور المشير، ومعرض الكتاب.

الخط الثالث

في النزهة الجديدة، وميدان الحجاز، والسبع عمارات، ومكرم عبيد، ومصطفى النحاس، والمنهل، والوفاء والأمل.

الخط الرابع

في الأميرية، وميدان المطرية، والحلمية، وكلية البنات عين شمس، وميدان الشهيد هشام بركات، والحي السابع، وحي السفارات.

الخط الخامس

في ميدان الجيزة، وجامعة القاهرة، والقصر العيني، السيدة عائشة، والأتوستراد، وجامعة الأزهر.

الخط السادس

في صقر قريش، وكارفور المعادي، ونادي وادي دجلة، والطريق الدائري، ومحور المشير، ومعرض الكتاب.

الخط السابع

في المظلات، وسراي القبة، وروكسي، والسبع عمارات، والحي الثامن، والوفاء والأمل، ومحور المشير.