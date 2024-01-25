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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

وفاة والد الفنان منير مكرم

منير مكرم
منير مكرم

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة والده، وذلك عبر صفحته  فيسبوك.

وكتب منير مكرم، عبر صفحته قائلًا : "توفى والدي مكرم الدوام لله"، وانهالت عليه التعليقات بالعزاء داعيين الله ان يتغمد والده بواسع رحمته".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة ظهر اليوم، الخميس، بكنيسة مارجرجس بشبرا الخيمة.

من هو منير مكرم؟

بدء الفنان منير مكرم، حياته الفنية كمساعد مخرج مسرحي متجول لتسع سنوات، ثم عمل كمخرج مساعد في بعض الأعمال التليفزيونية، حيث شارك في إخراج مسلسل (درب عسكر).

وكان أول ظهور له كممثل في مسرحية (أرزة لبنان)، ولكنه نال شهرته من برنامج (إديني عقلك)، حيث عرض لمدة تزيد عن عشرة أعوام، ليقوم بعد ذلك بالتمثيل في مسلسل الضوء الشارد.

 في عام 2002 شارك في المسلسل الاستعراضي (زمن عماد الدين)، وقام بأداء شخصية (شقاوير)، أيضا مسلسل (علي مبارك: فارس من مصر ) عام 2004، في عام 2007 شارك في مسلسل (عمارة يعقوبيان) حيث قام بأداء دور الرسام، ومسلسل ربيع الغضب في عام 2013.

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