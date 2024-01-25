إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول بهندسة الإسماعيلية الأهلية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض لتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أنه تم الانتهاء من اعتماد وإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للمستوى العام، والأول لبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، والمستوى العام لبرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات لكلية الهندسة بجامعة الإسماعيلية الجديده الأهلية.

وأعلن الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن النسبة العامة للنجاح بلغت 94.4% ببرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، و88.3 % ببرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات.

وأشار الدكتور ايهاب لطفي عميد كلية الهندسة، إلى أن اختبارات الفصل الدراسي الأول بكلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أدى الاختبارات بها 208 طالب وطالبة ببرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، وبلغت نسبة النجاح بالمقررات 94.4 %، وبرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات أدى 46 طالب وطالبة الامتحانات بنسبة نجاح 88.3 %.

حيث تم اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول بكلية الهندسة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بحضور الدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد مجدي منسق برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي وبرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات.

وذكر الدكتور تامر حسنين حامد منسق برنامج ابن الهيثم بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بأنه قد تم اعلان النتيجة على البرنامج،