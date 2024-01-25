معرض الكتاب 2024.. خطوات حجز التذاكر أونلاين

معرض الكتاب 2024.. يبدأ اليوم الخميس 25 يناير انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ55، تحت شعار نصنع المعرفة.. نصون الكلمة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين الراغبين في الذهاب للمعرض يكثفون البحث عن التفاصيل الكاملة لحجز التذاكر أونلاين.

سعر تذكرة معرض الكتاب2024

ويستمر معرض الكتاب حتى يوم الثلاثاء، 6 فبراير 2024، وتبلغ سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 5 جنيهات، ويكلف دخول المعرض والخروج منه تذكرة واحدة، حيث يفتح المعرض أبوابه من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى 9 مساءً.

معرض الكتاب2024

خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب أونلاين

في البداية الدخول على الموقع الرسمي لـ معرض الكتاب2024 من هنا

يجب الضغط على أيقونة شراء التذاكر

إدخال رقم تليفونك المحمول

النقر على المتابعة لشراء التذكرة

يجب تحديد عدد التذاكر المراد شرائها

معرض الكتاب

يجب اختيار وسيلة الدفع

إدخال بيانات وسيلة الدفع الإلكتروني

النقر على أيقونة ادفع الآن

أخيرًا تصلك رسالة على الموبايل تفيد بشراء تذاكر معرض الكتاب.