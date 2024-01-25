دار نشر الجامعة الأمريكية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

تشارك دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

ويفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 أبوابه للجمهور اليوم الخميس ويستمر حتى 6 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

عروض دار نشر الجامعة الأمريكية

جناح الجامعة الأمريكية

وتباع جميع كتب دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، الذي يستمر ثلاثة عشر يومًا، بخصم 20 في المائة.

وتطرح دار نشر الجامعة الأمريكية أكثر من 200 عنوان من كتبها بخصومات تصل إلى 75 في المائة وأسعار تبدأ من 30 جنيه مصري.

ويقدم جناح دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة ركن مخصص للأطفال به مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب لجميع الأعمار وطاولات تلوين ليقوم الأطفال بممارسة إبداعاتهم الفنية.

جناح دار الجامعة الأمريكية بالقاهرة



وتقدم دار نشر الجامعة الأمريكية أثناء المعرض أيضاً نحو خمسين كتابًا جديدًا تم إصدارها العام الماضي وهي أول سيرة ذاتية للدكتور مجدي يعقوب بعنوان "جراح ومتمرد"، قام بكتابتها الصحفي البريطاني البارع سيمون بيرسون وفيونا جورمان.

وتشمل مجموعة كتب الجامعة الأمريكية الجديدة كتاب "الموسيقى الفلسطينية في المنفى" للباحث لويس بريهوني، وهي دراسة تاريخية ومعاصرة للموسيقيين الفلسطينيين في المنفى في دول الشرق الأوسط، وكتاب "فراعنة نوبيين في مصر" لعالم المصريات الشهير والكاتب الأكثر مبيعًا إيدن دودسون، بالإضافة إلى الترجمة الإنجليزية لرواية "بيت القبطية" للكاتب المصري أشرف العشماوي التي ترجمها للإنجليزية بيتر دانيال.

وتشارك هذا العام كلية التعليم المستمر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في جناح دار النشر للقاء الزوار والرد على جميع استفساراتهم حول البرامج الدراسية والدورات المتاحة بالكلية.



تعرض دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة إصداراتها في صالة 2 جناح رقم 52 ، مواعيد العمل من العاشرة صباحًا للثامنة مساءً، وتمتد يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً.