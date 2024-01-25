أمطار غزيرة ورياح متوسطة بكفر الدوار في البحيرة

شهدت مدينة كفر الدوار وقراها، صباح اليوم الخميس، أحوال جوية عير مستقرة ، وموجة من الأمطار الغزيرة ، التي إستمرة عدة ساعات، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، ووجود رياح خفيفة إلي متوسطة ، مثيرة للرمال والأتربة .

وتحولت شوارع الجمهورية والحدائق وأحمد عرابي وصلاح الدين والمحكمة والسناهرة والمهاجرين، إلي برك من المياة الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة ، بسبب إنسداد صفايات المطر ، وعيوب في عمليات الرصف.

كما تحولت قرية كوم البركة ، إلي بحيرة من المياة ،بطول الطريق الرئيسي بالقرية ،الذي يربط بين كفر الدوار وأبو المطامير ،حيث يجد السائقين صعوبة بالغة في المرور بالسيارات من الطريق .

وسارعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالدفع بسيارات الكسح إلي الميادين والشوارع ، لسحب المياة وضمان سيولة المرور ، وسهولة عبور المواطنين .