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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أمطار غزيرة ورياح متوسطة بكفر الدوار في البحيرة

شهدت مدينة كفر الدوار وقراها، صباح اليوم الخميس، أحوال جوية عير مستقرة ، وموجة من الأمطار الغزيرة ، التي إستمرة عدة ساعات، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، ووجود رياح خفيفة إلي متوسطة ، مثيرة للرمال والأتربة .

وتحولت شوارع الجمهورية والحدائق وأحمد عرابي وصلاح الدين والمحكمة والسناهرة والمهاجرين، إلي برك من المياة الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة ، بسبب إنسداد صفايات المطر ، وعيوب في عمليات الرصف.

كما تحولت قرية كوم البركة ، إلي بحيرة من المياة ،بطول الطريق الرئيسي بالقرية ،الذي يربط بين كفر الدوار وأبو المطامير ،حيث يجد السائقين صعوبة بالغة في المرور بالسيارات من الطريق .

وسارعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالدفع بسيارات الكسح إلي الميادين والشوارع ، لسحب المياة وضمان سيولة المرور ، وسهولة عبور المواطنين .

الجريدة الورقية