طقس الإسماعيلية.. مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً

تشهد محافظة الاسماعيلية، اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهاراً، شديد البرودة ليلاً، مع توقعات بسقوط أمطار ️خفيفة إلى متوسطة الشدة على محافظة الإسماعيلية بنسبة حودث ٤٠%، مع نشاط رياح على كافة الانحاء على فترات متقطعة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس، وتسجل درجات الحرارة العظمى 19 والصغرى 11 درجات مئوية.

وقالت محافظة الإسماعيلية، أن المحافظة تتعرض لطقس غير مستقر نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي.حيث تشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يقيم تتراوح من ٤- ٥ درجة مئوية.

وتتصاعد حدة الغيوم على الأجواء طوال ساعات النهار مع توقعات بسقوط أمطار ️خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة 60%. .

وانتظمت حركة المرور بالطرق السريعة والمحاور المروية الرئيسية داخل وخارج مدينة الإسماعيلية تزامنا مع عطلة عيد الشرطة .

وتواصل اعمال الصيد بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس نشاطها دون التأثر بنشاط الرياح .فيما تشهد قناة السويس انتظاما في حركة الملاحة الدولية ضمن قافلتي الشمال والجنوب.