رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة ٢٥ يناير

يتقدم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بأصدق التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ال٧٢ لعيد الشرطة ،وذكرى ثورة ٢٥ يناير.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أن رجال الشرطة البواسل جسدت بطولاتهم عام 1952 في الإسماعيلية ملحمة خالدة في ذاكرة الوطن حين بدأت معركة البطولة والكرامة والشجاعة والتي استشهد خلالها نحو 50 بطلًا من أبطال الشرطة المصرية، وقدموا أرواحهم الذكية فى الدفاع عن الوطن والتصدي للمحتل الغاشم.

وقدم رئيس الجامعة تحية إعزاز وإجلال وتقدير لكل رجال الشرطة فى عيدهم مشيدًا بدورهم الوطنى العظيم فى حماية الوطن والحفاظ على أمن وسلام مواطنيه موجها التحية لأرواح الشهداء الذى بذلوا أرواحهم من أجل أن تنعم مصر بالأمن والسلام.

وقال رئيس الجامعة وبمناسبة حلول الذكرى ال ١٣ لثورة ٢٥يناير نثمن الجهود المخلصة التى تبذلها القيادة السياسية فى تحقيق التقدم والازدهار ورفعة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة للعبور إلى المستقبل المشرق لمصر والمصريين.