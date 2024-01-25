انخفاض أسعار البصل الأحمر بأسواق الخضروات والفاكهة بالبحيرة

انخفضت أسعار البصل بأسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، حيث تراوحت أسعار البصل الأحمر مابين 18 إلي 21جنيها.

تراوحت أسعار البصل الأبيض مابين 13 إلي 15 جنيها للكيلو ،و تراوحت أسعار البطاطس مابين 8إلي 10جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الطاطم مابين 5إلي 8جنيهات للكيلو، كما تراوحت أسعار القلقاس مابين 23إلي 25جنيها للكيلو ،وإرتفعت أسعار الحيار حيث تراوحت مابين 10 إلي 12جنيهات للكيلو ،والفلفل البلدي مابين 12إلي 16جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 12 إلي 15جنيها ، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين 26إلي 30جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الليمون مابين 8إلي 10جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 5إلي 7جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 9إلي 10جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 32إلي 34جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 9 إلي 10 جنيهات.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار البرتقال مابين 10إلي 12 جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعاراليوسفي مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 50إلي 55جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 40إلي 45جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 12إلي 15جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 25إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الفراولة مابين 15إلي 20جنيها للكيلو .