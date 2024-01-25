عاجل
المقاومة العراقية واللبنانية تقصف 3 قواعد محتلة بالصواريخ
الخميس 25 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة تهنئ المصريين حول العالم ووزارة الداخلية بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة

وزيرة الهجرة السفيرة
وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي

هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين حول العالم وأعضاء مؤسسة الشرطة ووزارة الداخلية بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصرية، الذي يؤرخ لمعركة الإسماعيلية التي جسدت تضحيات رجال الشرطة في حماية الوطن.

وتابعت الوزيرة قائلة: كل التحية لرجال الشرطة حُرّاس الوطن الذين يذودون عنه دائمًا بالغالي والنفيس، ويقدمون أرواحهم فداء لمصر، وكل عام ومصرنا الحبيبة بقوة وسلام ننعم في خيرها ونحيا في أمنها.. كل عام وأنتم بخير.

مواد متعلقة

إنشاء "المركز الوطني للهجرة" بتكليف من رئيس مجلس الوزراء.. تفاصيل

برقية تهنئة من أوروبا للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة

حملة ترويجية كبيرة ضد الهجرة غير الشرعية في 2024

تزايد وصول المهاجرين لإيطاليا من طرابلس وانخفاض عدد الوافدين من برقة

وزير الدفاع الإيطالي يعلن جسر جوي مع مصر لنقل أطفال فلسطينيين للعلاج في إيطاليا

مرفت خليل من لندن تستنكر الحرب على محمد صلاح: متى يتوقف جلد الناجحين بسياط الألسنة

بهجت العبيدي في عيدهم: تحية لأبطال الشرطة المصرية البواسل

مظاهرات جديدة في إسبانيا تنادي بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة
الجريدة الورقية