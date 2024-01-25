وزيرة الهجرة تهنئ المصريين حول العالم ووزارة الداخلية بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة

هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين حول العالم وأعضاء مؤسسة الشرطة ووزارة الداخلية بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصرية، الذي يؤرخ لمعركة الإسماعيلية التي جسدت تضحيات رجال الشرطة في حماية الوطن.

وتابعت الوزيرة قائلة: كل التحية لرجال الشرطة حُرّاس الوطن الذين يذودون عنه دائمًا بالغالي والنفيس، ويقدمون أرواحهم فداء لمصر، وكل عام ومصرنا الحبيبة بقوة وسلام ننعم في خيرها ونحيا في أمنها.. كل عام وأنتم بخير.