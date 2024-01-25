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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد عبد الواحد: فضلت الانتقال إلى الزمالك عن الأهلي

محمد عبد الواحد
محمد عبد الواحد

أكد محمد عبد الواحد نجم فريق الزمالك السابق أنه تلقي عرضاً من النادي الأهلي للانتقال إلى القلعة الحمراء قبل ارتداء فانلة القلعة البيضاء من صفوف نادي الترسانة.

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وقال محمد عبد الواحد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" النادي الأهلي تحدث معي وقدم عرض كبير عن عرض الزمالك عن طريق عدلي القيعي بحيث احصل على ١٢٥ ألف جنيه في حين توقف عرض الزمالك عند ٧٥ ألف جنيه فقط ".


وتابع:"حسن فريد رئيس نادي الترسانة الأسبق منحني حرية الاختيار بين عرضي الأهلي والزمالك وفضلت الانتقال إلى القلعة البيضاء في النهاية ".

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