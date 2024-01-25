محمد عبد الواحد: فضلت الانتقال إلى الزمالك عن الأهلي

أكد محمد عبد الواحد نجم فريق الزمالك السابق أنه تلقي عرضاً من النادي الأهلي للانتقال إلى القلعة الحمراء قبل ارتداء فانلة القلعة البيضاء من صفوف نادي الترسانة.



وقال محمد عبد الواحد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" النادي الأهلي تحدث معي وقدم عرض كبير عن عرض الزمالك عن طريق عدلي القيعي بحيث احصل على ١٢٥ ألف جنيه في حين توقف عرض الزمالك عند ٧٥ ألف جنيه فقط ".



وتابع:"حسن فريد رئيس نادي الترسانة الأسبق منحني حرية الاختيار بين عرضي الأهلي والزمالك وفضلت الانتقال إلى القلعة البيضاء في النهاية ".