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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجمات ضد سفن أمريكية في خليج عدن وباب المندب

العميد يحي سريع قاسم
العميد يحي سريع قاسم المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين

أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن عدد من الهجمات ضد سفن أمريكية في خليج عدن وباب المندب الأربعاء .

وقالت في بيان لها : انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، تمَّ الاشتباكُ اليومَ معَ عددٍ مِنَ المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن، وبابِ المندبِ أثناءَ قيامِ تلكَ السُّفُنِ بتقديمِ الحماية لسفينتينِ تجاريتينِ أمريكيتينِ وكانَ من نتائجِ عمليةِ الاشتباكِ ما يلي:

-إصابةُ سفينةٍ حربيةٍ أمريكيةٍ إصابةً مباشرة.

-إجبارُ السفينتينِ التجاريتينِ الأمريكيتينِ على التراجعِ والعودةِ.
 

-وصولُ عددٍ من صواريخِنا البالستيةِ إلى أهدافِها رغمَ محاولةِ السفنِ الحربيةِ اعتراضَها.
 

هذا، وقدِ استخدمتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ في عمليةِ الاشتباكِ التي استمرتْ لأكثرَ من ساعتينِ عدداً من الصواريخِ الباليستيةِ.

وأكدت القوات اليمنيةَ، على استمرارَها في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

كمل أكدت على اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ العسكريةِ اللازمةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا، وذلكَ في استهدافِ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي. 


 

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