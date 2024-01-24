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الخميس 25 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة إنتر ميامي لمواجهتي الهلال والنصر في كأس موسم الرياض

ميسي و سواريز و بوسكيتش
ميسي و سواريز و بوسكيتش و ألبا

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي قائمة لمباريات كأس موسم الرياض التي سيخوضها الفريق في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع المقبل.

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طرح تذاكر مباريات كأس موسم الرياض .. لقاء تاريخي بين رونالدو وميسي

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نيمار يظهر في مباراة الهلال وانتر ميامي بكأس موسم الرياض

وشهدت القائمة تواجد رباعي خط الهجوم المرعب ليونيل ميسي، لويس سواريز، سيرجو بوسكيتس وجوردي البا.

وتشهد بطولة كأس موسم الرياض إقامة 3 مباريات من العيار الثقيل وهي كالأتي:

الهلال x انتر ميامي .. 29 يناير

النصر x انتر ميامي .. 1 فبراير

الهلال x النصر .. 8 فبراير

وتعد مواجهة النصر وإنتر ميامي هي الأبرز والأقوى في البطولة حيث ستجمع العملاقين كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي في لقاء تاريخي، يُعيد ذكريات التنافس التاريخي الكبير بين الثنائي بعد غياب طال لسنوات.

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