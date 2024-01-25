امر قاضي المعارضات بالغربية، تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة صغير “ابن شقيقته ”بعد التعدي عليه بالضرب المبرح بواسطة عصا خشبية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس قاتل ابن شقيقته بعد التعدي عليه بالضرب المبرح بالغربية

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا باستقبال مستشفى المحلة العام صغيرا يدعى عادل ياسر جلال أبوعيانة مصابا بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته لحظة وصوله المستشفى ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه وتبين وجود آثار تعذيب به.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة، خال المجني عليه بعد قيام بالتعدى على الصغير بالتعذيب المستمر باستخدام عصا خشبية كنوع من التأديب نظرا لغياب المجني عليه عن العمل لمدة أيام.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية من القبض على المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أهلية المجني عليه من الأب.

جرى انتداب الطب الشرعي للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة ومعاينة جثمان الضحية وسرعة كتابة تقرير الطبيب الشرعي لبيان ظروف وملابسات الواقعة والصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

مصرع5 من عائلة واحدة في حادث انقلاب سيارة في مصرف زراعي بالشرقية

كما لقي 5 اشخاص مصرعهم من عائلة واحدة بينهم طفل رضيع، علي طريق طريق طحا المرج في محافظة الشرقية ،جراء وقوع حادث انقلاب سيارة في مصرف زراعي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من مستشفى ديرب نجم المركزى يفيد مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة (رب أسرة ونجله وحفيده وزوجة نجله وحماة نجله) إثر سقوط سيارتهم الملاكي في مصرف زراعي بطريق طحا المرج بدائرة المركز.

وبانتقال قوة امنية الي مكان الحادث وبالفحص تبين أن سبب الحادث يرجع لاختلال عجلة قيادة السيارة التي كانت الأسرة تستقلها على طريق طحا المرج مما تسبب في سقوط السيارة في المصرف الزراعي وأسفر الحادث عن مصرع كل من: "عمارة.ع. ع" 62 عاما ويعمل مدير بالتربية والتعليم بالمعاش ويقيم في عزبة شيمي بدائرة مركز ديرب نجم ونجله “محمد” 32عاما وإسراء.ا.ع "٢٢ عاما و"زوجة نجله" ووالدتها “أميمة ا.ع” والطفل الرضيع “عبد الله.م.ع” (حفيد الاول).

وعلى الفورانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثامين ونقلهم لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتصريح بدفن الجثامين وتكليف المباحث لكشف غموض وملابسات الحادث.