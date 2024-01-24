أمم أفريقيا.. إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ خلال مران المنتخب

أعلن إتحاد الكرة، بشكل رسمي، إصابة إمام عاشور، نجم وسط منتخب مصر، خلال مشاركته في تدريبات الفراعنة، استعدادًا لخوض مباراة ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تعرض إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم، بعد سقوطه على رأسه خلال إحدى الألعاب الهوائية، وتم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب، بقيادة محمد أبو العلا.

وتوجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور، و أجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ، وحالته الآن مستقرة.

وسوف يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.