جوري بكر بفستان سندريلا تواكب موضة 2024

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت جوري بكر بإطلالة ساحرة، على خطى أميرات ديزني، حيث ارتدت فستان مجسم من اعلى ومنفوش من أسفل بأكمام طويلة، صمم من قماش المخمل المطرز بحبات الخزر بالكامل ممت جعلها تشبه سندريلا وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس الفاخر.

واختارت ترك خصلات شعرها القصير الانسيابي فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع المكياج السموكي في عينيها ولون النود في الشفاه.