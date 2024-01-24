جمارك الدخيلة تضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب بالإسكندرية



تمكن رجال الادارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي بالتنسيق مع الادارة العامة للحركة بالمنطقة الثانية برئاسة محمد شحاته ابراهيم مدير ادارة التعريفة من ضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة بالمخالفة لاحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بمنطقة الفحص والمعاينة الثانية بالدخيلة تم تشكيل لجنة من محمد غيط محمد مدير إدارة الحركة وكريم عادل عبده و محمد إبراهيم حسن مأمورى التعريفة ومحمود مصطفى الشاعر مأمور الحركة لمعاينة وكشف مشمول البيان الجمركي رقم 486514 لسنة 2023 باسم شركة ا .ل . ت والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة والاستيكرات الملصقة على الشكاير مركز بروتين شرشر تركيز 80 % منشأ هولندا مما يعفيه من ضريبة القيمة المضافة .

وبالمعاينة الفعلية تم الإشتباة فى الصنف وسحب عينه للتحليل فتبين بعد ورود نتيجة تحليل الصنف أنه مركز بروتين شرشر تركيز 81.5 % مما يخضعه لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% .

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة مليون و468 ألف و943 جنيه

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية .

وطلبت الشركة التصالح وسداد الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.