أول عمل فني بعد الخطوبة..هشام جمال يطلق "أمور بسيطة"بمشاركة ليلى أحمد زاهر

أطلق الثنائي هشام جمال وليلى أحمد زاهر، أحدث عمل فني يجمعهما بعد خطبتهما، وهو أغنية تحمل عنوان "أمور بسيطة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

هشام جمال وليلى أحمد زاهر

علق هشام جمال، قائلاً: "الأغنية دي مش شرط تكون بتوصف حالتنا دلوقتي.. لكن هي حالة أي اتنين ممكن يمروا بيها في أوقات معينة، تعالوا نخلي الأمور بسيطة".

خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر



من ناحية أخري، أعلن هشام جمال، عن عمل فني يجمعه بليلي أحمد زاهر، ونشر البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه، معلقا: "هتشوفوا حاجة جديدة جدا بقالنا فترة كبيرة شغالين عليها، بس ياريت ما تربطوش بين اللي هتشوفوه وبين علاقتنا في الحقيقة".