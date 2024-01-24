شاهد.. حكيم زياش يهدي هدفه في زامبيا لـ وليد الركراكي بعد قرار إيقافه

أهدى حكيم زياش هدفه في شباك زامبيا قبل قليل إلى مدربه وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، الذي يتابع المباراة من المدرجات بسبب قرار الاتحاد الأفريقي بإيقافه.

وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر إيقاف وليد الركراكي 4 مباريات (منها مباراتين مع وقف التنفيذ) على خلفية الأحداث التي تلت مباراة الكونغو الديمقراطية ودخوله في مشادة مع لاعب منتخب الكونغو.

المغرب تتقدم على زامبيا في الشوط الأول

تقدم منتخب المغرب على زامبيا بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب لاورينت بوكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

سجل حكيم زياش هدف المغرب الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة 38.

بدأ منتخب المغرب المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - يونس عبد الحميد - يحيى عطية الله

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إسماعيل صيباري

الهجوم: أيوب الكعبي - حكيم زياش - سفيان بوفال

وفي حال انتهاء الجولة بنفس النتائج الحالية فوز المغرب على زامبيا وتعادل جمهورية الكونغو مع تنزانيا وسيكون أسود الأطلس في الصدارة برصيد 7 نقاط والكونغو وصيفًا بـ3 نقاط وزامبيا وتنزانيا ثالثا ورابعًا بنقطتين.