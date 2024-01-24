بعثة الزمالك تصل إلى دبى استعدادا للقاء الرجاء المغربي

بعد الخساره من أم صلال القطري

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دبي استعداداً لخوض بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بمشاركة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي يوم الجمعة المقبل على ستاد آل مكتوم، وكان الفريق شارك في دورة نادي الوحدة الإماراتي بأبوظبي قبل التوجه مساء اليوم إلى دبي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.