 ندوة تحت شعار مصرنا فى مسارها نحو الأخضر" بالبحيرة

شهد كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة البحيرة ندوة تثقيفية بعنوان "لا للبلاستيك احادى الاستخدام" التى نظمها فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة بمركز الإبداع الفنى بمحافظة البحيرة، بالتزامن مع إحتفالات وزارة البيئة كل عام فى 27 يناير بيوم البيئة الوطني.

وذلك بحضور على دومه - رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة ، غادة الحوشى - مدير إدارة التنمية المستدامة بديوان عام محافظة البحيرة،

وفى كلمته أكد /كامل غطاس على أهمية الحفاظ على البيئة وأن جميع الديانات السماوية تحثنا على الإهتمام بالبيئة والحفاظ عليها كما تطرق إلى التغيرات المناخية ومخاطر البلاستيك

مشيراً إلى أحد أهم إهتمامات الدولة هو التشجيع على إعداد بدائل يعاد استخدامها مرة أخرى وذلك بالشراكة مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار على دومة - رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة إلى تاريخ الاحتفال بيوم البيئة الوطنى وأكد ان محافظة البحيرة تعد من أولى المحافظات التى تحتفل بهذة المناسبة كل عام بالتعاون مع جميع الجهات المعنيةوالجمعيات الأهلية والمجتمع المدني كما أوضح أن وزارة البيئة تهتم كل الاهتمام بالتحول الاخضر مشيراً إلى شعار يوم البيئه الوطنى هذا العام هو "مصرنا فى مسارها نحو الأخضر"

كما أشار إلى قانون البيئة رقم ٢٠٢ لسنه ٢٠٢ والذى يدعو إلى التصدى للبلاستيك احادى الاستخدام وأهتم بمبدأ المسئولية الممتدة للمنتج وأن من يقوم بإنتاج الاكياس البلاستيكيه وغيرها هو المسئول عن إعداد خامات امنه يسهل التخلص منها وتكون سهلة التحلل وهو أيضا المسئول عن التخلص منها

و أشارت أمانى نوار إلى مخاطر إستخدام البلاستيك والتى تكمن فى أن الكيس البلاستيك يستغرق عدد من السنوات لكى يتحلل مما يسبب تلوث للبيئة مؤكدة على ضرورة تحقيق أهداف التنميه المستدامة من خلال الإستخدام المستدام مشيرة الى دور المحافظةفى تنفيذ عدد من ندوات التوعية مع الطلاب والمواطنين فى كل من المدارس والمساجد أثناء خطبة الجمعة للتوعية بهذا الشأن.

وأكدت /نهال نعيم - مدير مركز النيل للإعلام بدمنهور على إهتمام القيادة الحكيمة لمواجهة التغيرات السلبية التى تطرأ على البيئة نتيجة السلوكيات الخاطئة وقلة الإدراك مشيرة إلى إهتمام الهيئة العامة للإستعلامات بنشر الوعى المطلوب والإتجاه نحو تنوير العقول بكافة القضايا الهامه وعلى رأسها تأتى القضية البيئية وتم العمل عليها فى عدة حملات إعلامية لنشر المعلومات وغرس القيم السليمه تجاه البيئة والقوف جنبا إلى جنب تماشياً مع مخططات الدولة فى الحفاظ على البيئة.

وعلى هامش الندوة قدم بعض الأطفال قصيدة شعرية ( علموهم) فى حب الوطن والحفاظ على البيئة.

وفى ختام الندوة عرض الدكتور/ هانى حبيبة - رئيس الجمعية المصرية لتنمية المجتمع بعض من المنتجات الأمنه والمعاد تدويرها كبديل للأكياس كما تم فتح باب الحوار مع الحضور والإستماع لمقترحاتهم ومحاولة إيجاد حلول وبدائل لإستخدام البلاستيك .